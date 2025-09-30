A Porto Marghera la nuova gru che unisce tecnologia e sostenibilità | VIDEO

Veneziatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata all’Interporto di Venezia la nuova gru Liebherr LHM 420, un investimento da oltre 5 milioni che potenzierà il terminal di Marghera. Il nuovo mezzo, dotato di doppio motore elettrico e endotermico, contribuirà anche a dare attuazione al progetto di sviluppo al settore del project cargo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - marghera

