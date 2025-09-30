A piedi al buio muore in tangenziale Centrato da un’auto in transito La vittima è un giovane di 31 anni
Avrebbero litigato, un alterco tra moglie e marito all’interno dell’abitacolo che purtroppo si è trasformato in tragedia. Durante il litigio, infatti, l’uomo, 31 anni, forse alterato dall’assunzione di alcol, è sceso repentinamente dall’auto per proseguire a piedi. In quel momento, però, stava sopraggiungendo un’altra auto che non è riuscita ad evitare l’impatto, uccidendolo sul colpo. La tragedia è avvenuta domenica sera, intorno alle 20 sulla tangenziale Quasimodo, all’altezza della motorizzazione. A perdere la vita Jain Chengyu, 31 anni, residente a Fiorano. La dinamica è ora al vaglio della Polizia locale: il fascicolo è in procura, aperto con tutta probabilità con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piedi - buio
Incidente in tangenziale, 31enne muore travolto da un’auto - Forze dell’ordine a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto ... Si legge su rainews.it