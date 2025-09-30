A Parigi l' addio a Claudia Cardinale un applauso accoglie il feretro
Parigi, 30 set. (askanews) - A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Un applauso ha accolto il feretro dell'attrice al suo ingresso nella chiesa di Saint-Roch,, nel primo arrondissement, la chiesa degli artisti. Presente la figlia Claudia Squitieri, avuta con il regista Pasquale. "Le fa parte di un cinema che sarà sempre considerato un momento di costruzione del linguaggio cinematografico, di costruzione dei film - ha detto - i tempi sono cambiati e il modo in cui facciamo cinema è cambiato, ma allo stesso tempo quello è stato un momento, non solo del cinema italiano, è stato un momento in cui si è strutturata una lingua, quindi penso che torneremo sempre lì per capire da dove veniamo, e lei sarà sempre in qualche modo riconducibile a quell'origine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: parigi - addio
Addio a Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni “dj Godzi”: ex calciatore in Serie A svizzera, suonava nei club di Londra, Barcellona, Parigi e NY
“Imane Khelif ha lasciato la boxe”: l’addio al ring della pugile algerina, oro (tra le polemiche) a Parigi 2024
Claudia Cardinale, com'è morta l'attrice: «Era serena e circondata dai figli». L'addio nella casa vicino Parigi
Ferrovie: Parigi dice addio ai treni notte, stop ai Nightjet Vienna-Parigi e Berlino-Parigi - X Vai su X
Addio a Claudia Cardinale, commemorazioni a Parigi e a Nemours: “La sua memoria appartiene a tutti” Martedì a Parigi si terrà una celebrazione nella chiesa degli artisti di San Rocco (Église Saint-Roch), mentre un’altra cerimonia è stata organizzata a Nemo - facebook.com Vai su Facebook
A Parigi l'addio a Claudia Cardinale, un applauso accoglie il feretro - A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Da libero.it
Claudia Cardinale, l'ultimo saluto a Parigi: lacrime tra i cittadini e l'assenza di molti vip - Martedì 30 settembre 2025, Parigi dà l’ultimo saluto a Claudia Cardinale. Scrive msn.com