A Palermo il raduno dei fans di Adriano Celentano il 22 novembre Al Creziplus dei Cantieri

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RADUNO FANS DI ADRIANO CELENTANOSABATO 22 NOVEMBRE A PALERMOCANTIERI CULTURALI ALLA ZISA PRESSO CRE.ZI.PLUS Un evento che farà incontrare tutti i fans di Adriano e la gente che ama la musica del grande re del rock. Per chi è cresciuto e vive la sua vita con le sue canzoni.Nel corso della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palermo - raduno

Sabato a Palermo il primo raduno nazionale dei gemelli - Giochi, laboratori, musica e cibo faranno da cornice al primo raduno nazionale dei gemelli in Sicilia, in programma sabato 6 settembre a Palermo. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palermo Raduno Fans Adriano