A Palazzo Strozzi e al Museo San Marco la grande mostra dedicata a Beato Angelico

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco a Firenze presentano Beato Angelico, una straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del Quattrocento e uno dei principali maestri dell'arte italiana di tutti i tempi.L'esposizione, realizzata in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - strozzi

Beato Angelico: in mostra a Firenze fra Palazzo Strozzi e San Marco

Palazzo Strozzi, la mostra su Tracey Emin chiude con 70mila presenze

Visioni di donna. Le mostre estive di Palazzo Strozzi

palazzo strozzi museo sanApre a Palazzo Strozzi di Firenze la grande mostra sul Beato Angelico - La grande mostra su Beato Angelico a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco a Firenze è curata da Carl Brandon Strehlke, Curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con Stefano Casciu, Angelo Ta ... Riporta artribune.com

palazzo strozzi museo sanLa mostra di Beato Angelico a Palazzo Strozzi: ecco perché è davvero imperdibile - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Strozzi Museo San