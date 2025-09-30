A ottobre si amplia l’offerta del punto prelievi di Rigutino
Per tutto il mese di ottobre il punto prelievi di Rigutino sarà aperto anche il martedì (quindi il 7, il 14, il 21 e il 28 ottobre) in orario 7:30 – 9:20 per le attività programmate di prelievo per analisi chimico - cliniche e consegna campioni biologici (urine, feci, tampone ecc). Si ricorda che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
