Il sindaco di Offida Luigi Massa snocciola le percentuali di voto, e nonostante la vittoria schiacciante di Acquaroli, Offida resiste all’affermazione del centro destra. Sindaco Massa, Acquaroli è stato riconfermato governatore delle Marche, che cosa pensa? "Ne prendiamo atto. Ad Offida la macchina organizzativa ha funzionato, abbiamo lavorato bene, nonostante voglio precisare che c’è stata una grande disparità di mezzi. Prendiamo atto che abbiamo perso. La nostra proposta a livello regionale non è stata ritenuta sufficientemente adeguata, nonostante avevamo in campo il miglior candidato: Matteo Ricci ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A Offida alta affluenza e bene il Pd"