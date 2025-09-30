A Novara premiato il balcone in fiore più bello della città
Quest'anno il balcone in fiore più bello in città era in via Don Bosco. Lo ha deciso all'unanimità la giuria della gara di bellezza cittadina "Balconi in fiore", organizzata per il secondo anno consecutivo da Novara Green. Tra i 30 partecipanti registrati, il terrazzo curato da Paola Bertinelli è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - premiato
NOVARA ? CINEMA ARALDO La Voce di Hind Rajab, il film diretto da Kaouther Ben Hania, premiato col Leone d'argento-Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia, arriva al cinema Araldo. Si svolge il 29 gennaio 2024. Nella Striscia di Gaza, devastat - facebook.com Vai su Facebook
Civita Castellana, premiati i vincitori di Balcone in fiore - Buona la prima per “Balcone in fiore”, il concorso promosso dall’assessorato al Turismo del Comune, che ha premiato i balconi, i davanzali e i terrazzi con migliore allestimento floreale del centro ... Riporta ilmessaggero.it