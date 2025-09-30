A Novara premiato il balcone in fiore più bello della città

Quest'anno il balcone in fiore più bello in città era in via Don Bosco. Lo ha deciso all'unanimità la giuria della gara di bellezza cittadina "Balconi in fiore", organizzata per il secondo anno consecutivo da Novara Green. Tra i 30 partecipanti registrati, il terrazzo curato da Paola Bertinelli è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it