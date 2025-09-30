A New York un siciliano scalerà l’Empire State Building in memoria di Chico Scimone

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impresa di Salvatore Ferrara. Si chiama Salvatore Ferrara, ha 77 anni ed è conosciuto come il “maratoneta ecologico” per il suo impegno nelle attività di pulizia, in particolare lungo le spiagge del comprensorio turistico. La sfida all’Empire State Building. Ferrara si sta preparando per prendere parte all’ “Empire State Building Run-Up”, la più celebre corsa verticale al mondo. La competizione prevede la salita di 86 rampe di scale per un totale di 1.576 gradini, un percorso che attira atleti da ogni parte del pianeta. Un tributo a Chico Scimone. « Vado negli Stati Uniti per ricordare Chico » ha dichiarato Ferrara, riferendosi all’atleta taorminese che, fino ai 94 anni, riuscì a completare l’impegnativa scalata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

