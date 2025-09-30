A New York un siciliano scalerà l’Empire State Building in memoria di Chico Scimone
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impresa di Salvatore Ferrara. Si chiama Salvatore Ferrara, ha 77 anni ed è conosciuto come il “maratoneta ecologico” per il suo impegno nelle attività di pulizia, in particolare lungo le spiagge del comprensorio turistico. La sfida all’Empire State Building. Ferrara si sta preparando per prendere parte all’ “Empire State Building Run-Up”, la più celebre corsa verticale al mondo. La competizione prevede la salita di 86 rampe di scale per un totale di 1.576 gradini, un percorso che attira atleti da ogni parte del pianeta. Un tributo a Chico Scimone. « Vado negli Stati Uniti per ricordare Chico » ha dichiarato Ferrara, riferendosi all’atleta taorminese che, fino ai 94 anni, riuscì a completare l’impegnativa scalata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: york - siciliano
Immobiliare Vero Affare. . Kaja Oledzka vive a Edimburgo, canta in inglese, ma sogna in siciliano. Da tempo osserva, ascolta, immagina. E poi, un giorno, ha deciso di smettere di immaginare e iniziare a vivere quel sogno. Tra pochi giorni sarà proprietaria di u - facebook.com Vai su Facebook
A New York apre Ficuzza, il nuovo ristorante siciliano nel cuore del West Village - Apre sulla Settima Avenue il nuovo locale dell'imprenditore siciliano Francesco Realmuto: cucina autentica, ingredienti di qualità e un'atmosfera che porta l'isola del Mediterraneo nel cuore di ... Scrive italiaatavola.net
“Sciara – Prima c’agghiorna”, il teatro in siciliano emoziona a New York - NEW YORK (ITALPRESS) – Applausi, emozione e commozione a New York per “Sciara – Prima c’agghiorna”, monologo teatrale scritto e recitato in siciliano dall’attrice marsalese Luana Rondinelli, diretto ... Come scrive italpress.com