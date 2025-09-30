A Monza arriva una scuola di danza con dei ballerini molto speciali

L'idea è nata dal desiderio di una figlia di ricordare i propri genitori attraverso ciò che li aveva uniti per tutta la vita, ovvero la passione per la danza. E oggi, quella passione, diventerà un dono per tanti nonni e nonne ospiti del villaggio monzese che ospita i malati di Alzheimer. Perché. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

