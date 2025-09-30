a montevarchi torna paleofestil festival della preistoria

Arezzo, 30 settembre 2025 – Sabato 4 e domenica 5 ottobre Montevarchi si veste di preistoria. Torna il “Paleofest.Il Festival della Preistoria”, organizzato dal Museo Paleontologico dell'Accademia Valdarnese del Poggio, in collaborazione con il Comune di Montevarchi e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Una due giorni che dal 2017 è dedicata alle scienze, al Valdarno e alla nostra storia più antica. "Un evento che ci rende molto soddisfatti - afferma l'Assessore Giacomo Brandi - perché ripercorre le origini più antiche del nostro Valdarno, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati in tante attività, laboratori e incontri, organizzati anche fuori dal museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

