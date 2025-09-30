A Monterosso una folla per l’ultimo abbraccio a Livio - Foto

L’ADDIO. Grande commozione per l’ultimo saluto a Livio Mora, il vigili del fuoco venuto a mancare per un malore a casa sua. L’affetto della comunità e dei suoi colleghi: «Eri sempre pronto ad aiutare» il ricordo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

