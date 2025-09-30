A Mola una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo | Simbolo per sensibilizzare la comunità

Una panchina gialla come simbolo di inclusione e contrasto alla violenza giovanile: è stata installata oggi, martedì 30 settembre, nella piazzetta della Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro di Mola di Bari, in via Aldo Moro angolo via Baracca. L’iniziativa, patrocinata dal Comune su proposta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

