A Mola una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo | Simbolo per sensibilizzare la comunità
Una panchina gialla come simbolo di inclusione e contrasto alla violenza giovanile: è stata installata oggi, martedì 30 settembre, nella piazzetta della Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro di Mola di Bari, in via Aldo Moro angolo via Baracca. L’iniziativa, patrocinata dal Comune su proposta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: mola - panchina
Mola di Bari - Questa mattina, presso la sala consiliare di Mola, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Panchina Gialla di Helpis contro il bullismo ed il cyberbullismo. Il progetto è stato sostenuto dal team We are them, attraverso una donazione derivan - facebook.com Vai su Facebook