A Mirabella Eclano l’autrice Anna Agata incontra i bambini per un pomeriggio tra letture e creatività
Domenica 19 ottobre 2025, dalle 16:00 alle 18:30, Pianopantano a Mirabella Eclano (Avellino) ospiterà un nuovo incontro del ciclo di eventi per l’infanzia promosso dal progetto “Risveglia la tua essenza”, ideato e coordinato dalla giornalista e divulgatrice culturale Maria Ianniciello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Mirabella Eclano (AV) – I Carabinieri presidiano il territorio – denunce, segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e Fogli di via
Avviati i lavori di manutenzione sul ponte Calore della SS 90 “delle Puglie” a Mirabella Eclano
"Tutti uguali, tutti diversi", a Mirabella Eclano un laboratorio per bambini tra emozioni e colori
A Mirabella Eclano si riscrive la storia con l'Asd Eclanese di Dino Moscaritolo - facebook.com Vai su Facebook
Mirabella Eclano domani accoglierà le ceneri di Emilio Fede - Domani, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 11:30, giungeranno al cimitero comunale di Mirabella Eclano le ceneri di Emilio Fede, storico direttore del Tg4 e consorte della giornalista e senatrice ... Segnala irpinianews.it
Le ceneri di Emilio Fede trasferite a Mirabella Eclano - Le ceneri di Emilio Fede, il giornalista e conduttore deceduto a 94 anni il 2 settembre scorso nella Rsa di Segrate, in provincia di Milano, saranno trasferite domani a Mirabella Eclano, in provincia ... Da ansa.it