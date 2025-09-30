a milano è arrivato il murale anti-smog che porta il mare in città
Nel quartiere NoLo, in via Martiri Oscuri 14, è nata un’opera di arte urbana che unisce creatività, sostenibilità e introspezione: il murale assorbi-smog “Nel profondo, noi siamo mare”, realizzato da Worldrise, organizzazione non profit impegnata da oltre 10 anni per la conservazione efficace dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Mercato Juve, il vicepresidente del Galatasaray è arrivato a Milano: ecco il motivo dell’arrivo in Italia. Riguarda anche la Juve: le ultimissime
Conseguenze dell’incendio nel foggiano: treno Lecce-Milano, sedici ore Intercity partito ieri sera, arrivato a mezzogiorno
A Milano un murale per Alan Kurdi: simbolo dramma dei migranti - Una lunga striscia di colori che richiamano il mare e il ricordo di un bimbo di soli tre anni diventato simbolo dieci anni fa della tragedia dei migranti. Da ilgiorno.it
