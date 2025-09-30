A La Manifestival a Roma ospiti Corbyn Mélenchon Montero e van Aken

Roma, 30 set. (askanews) – Ci saranno Jeremy Corbyn (Your party), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), Irene Montero (Podemos) e Jan van Aken (Die Linke) alla prima edizione de La Manifestival che dal 10 al 12 ottobre attraverserà il quartiere Garbatella, a Roma, prima rassegna culturale del collettivo del Manifesto, ideata e promossa dalla redazione del giornale. ‘In oltre mezzo secolo di vita, il manifesto ha organizzato praticamente di tutto, compresi un paio di partiti e grandi manifestazioni – ha detto il direttore Andrea Fabozzi – Eppure un festival internazionale gratuito e aperto non lo avevamo ancora fatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it