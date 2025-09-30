A La Manifestival a Roma ospiti Corbyn Mélenchon Montero e van Aken

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 set. (askanews) – Ci saranno Jeremy Corbyn (Your party), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), Irene Montero (Podemos) e Jan van Aken (Die Linke) alla prima edizione de La Manifestival che dal 10 al 12 ottobre attraverserà il quartiere Garbatella, a Roma, prima rassegna culturale del collettivo del Manifesto, ideata e promossa dalla redazione del giornale. ‘In oltre mezzo secolo di vita, il manifesto ha organizzato praticamente di tutto, compresi un paio di partiti e grandi manifestazioni – ha detto il direttore Andrea Fabozzi – Eppure un festival internazionale gratuito e aperto non lo avevamo ancora fatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestival - roma

‘Il Manifesto’ debutta con la prima edizione di La Manifestival, 10-12 ottobre a Roma - Nell’anno dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascimo e in vista ... Come scrive msn.com

Esalazioni di monossido in hotel a Roma, 6 ospiti in ospedale - Evacuato un hotel nella notte in via Aurelia a Roma per la presenza di monossido di carbonio. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestival Roma Ospiti Corbyn