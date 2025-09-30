A Jesi il centrosinistra vince per distacco mentre stupisce Forza Italia
JESI – Come probabilmente avrete già letto l’unica provincia in cui Matteo Ricci ha preso più voti di Francesco Acquaroli è quella della provincia di Ancona. Ciò è stato possibile anche grazie ai risultati ottenuti in comuni come quello di Jesi, dove il centrosinistra ha ottenuto il 55,29% dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: jesi - centrosinistra
#Jesi controcorrente: il centrosinistra con Matteo Ricci al 55,45%, Acquaroli al 40,67% in controtendenza con il risultato regionale. - facebook.com Vai su Facebook
Risultati regionali: Acquaroli riconfermato Presidente, ma a Jesi vince il centro sinistra con Matteo Ricci https://ift.tt/3eCipjD - X Vai su X