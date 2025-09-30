A Jesi il centrosinistra vince per distacco mentre stupisce Forza Italia

JESI – Come probabilmente avrete già letto l’unica provincia in cui Matteo Ricci ha preso più voti di Francesco Acquaroli è quella della provincia di Ancona. Ciò è stato possibile anche grazie ai risultati ottenuti in comuni come quello di Jesi, dove il centrosinistra ha ottenuto il 55,29% dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

