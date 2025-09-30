A Gaza distrutti musei e siti archeologici | Bombardati per cancellare la memoria storica palestinese

Il patrimonio millenario della Striscia è sotto attacco aereo dell’esercito israeliano. In macerie l’arte palestinese. Le interpretazioni forzate in chiave biblica falsano i risultati degli scavi archeologici come spiega a Fanpage l'archeologo Francesco Maria Benedettucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

