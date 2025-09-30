A Gaza distrutti musei e siti archeologici | Bombardati per cancellare la memoria storica palestinese

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il patrimonio millenario della Striscia è sotto attacco aereo dell’esercito israeliano. In macerie l’arte palestinese. Le interpretazioni forzate in chiave biblica falsano i risultati degli scavi archeologici come spiega a Fanpage l'archeologo Francesco Maria Benedettucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - distrutti

Aiuti umanitari distrutti al confine di Gaza: Oltre mille camion compromessi

Aiuti al sole e distrutti mentre Gaza soffre la carestia e la sete

"Israele ha raso al suolo Gaza", le immagini della Striscia riprese dagli aerei di aiuti umanitari, edifici distrutti e macerie senza fine - VIDEO

gaza distrutti musei sitiGaza, l’esercito israeliano ha distrutto un deposito archeologico - L’esercito israeliano ha bombardato un importante deposito archeologico di Gaza City: i reperti sono stati salvati in extremis ... Scrive exibart.com

Gaza: quasi l’80% delle strutture già danneggiato prima dell’attacco via terra di Israele: l’analisi satellitare di Unosat - 000 unità abitative danneggiate secondo le immagini satellitari ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Distrutti Musei Siti