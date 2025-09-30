A Galatro scoperta e sequestrata marijuana in casa di un arrestato ai domiciliari

Rispetto delle misure restrittive imposte dalla magistratura e contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti. Con questo obiettivo, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Galatro, con il supporto dei colleghi di Feroleto della Chiesa, hanno intensificato i controlli sul. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: galatro - scoperta

Francesco Galatro - facebook.com Vai su Facebook

Galatro, sequestrata marijuana a un uomo ai domiciliari - Durante un controllo dei Carabinieri, nella camera da letto di un uomo ai domiciliari è stato trovato materiale riconducibile a marijuana ... Secondo reggiotv.it

Calabria: i carabinieri sequestrano marijuana e strumenti per il confezionamento - I carabinieri della Stazione di Galatro, supportati dai colleghi di Feroleto della Chiesa, hanno scoperto marijuana e strumenti per il confezionamento all’interno dell’abitazione di un soggetto sottop ... Lo riporta zoom24.it