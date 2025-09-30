A Frosinone per calare il poker Ciofi | Gara tosta siamo pronti
Nemmeno il tempo di riflettere sulla bella gara con il Palermo per il Cesena di Mignani, pronto a tornare subito in campo, stasera, a Frosinone. Un altro scontro diretto d’alta quota con le due formazioni che occupano il secondo gradino della classifica, insieme al Palermo, a quota 11 punti. Il Frosinone di Alvini, così come i romagnoli, è ancora imbattuto dopo le prime cinque giornate ed è reduce dalla netta vittoria di Mantova (1-5). Quella contro il Cavalluccio è sin qui la terza partita tra le mura amiche del Benito Stirpe per i gialloblù: lo storico delle due precedenti parla di una vittoria casalinga contro l’Avellino nella prima giornata e di un pirotecnico 2-2 subito in rimonta dal Sudtirol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
