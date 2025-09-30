A Foggia l' iniziativa ' Facciamo rumore' dedicata alla parità di genere

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione di promozione sociale ‘DiCHE APS’ di Foggia, con il patrocinio e il finanziamento del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso ‘FUTURA – La Puglia per la Parità’, presenta l’evento culturale ’Facciamo Rumore’, un’iniziativa gratuita aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - iniziativa

Cerca Video su questo argomento: Foggia Iniziativa Facciamo Rumore