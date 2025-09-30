A Fiumicino la pedalata ecologica per la mobilità sostenibile

Fiumicino, 30 settembre 2025 – In linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione della mobilità sostenibile, della tutela ambientale e della partecipazione attiva dei cittadini, il Comune di Fiumicino patrocina la pedalata ecologica “Alzati e Pedala”, in programma sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9:30 alle 12:00, sul territorio di Isola Sacra e Fiumicino Paese. L’iniziativa, promossa dalle Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, è libera e aperta a tutti. Il percorso partirà dal parcheggio della Parrocchia Santa Paola Frassinetti in via Giuseppe Frassinetti e si snoderà lungo un tragitto che toccherà luoghi simbolici e spazi pubblici della città, con varie soste presso punti di aggregazione e di interesse sociale e culturale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it