A Firenze una nuova palestra nel polo scolastico di San Salvi
Firenze, 29 settembre 2025 - Sorgerà fra via Andrea del Sarto e via del Mezzetta in un'area di proprietà della Città metropolitana di Firenze e su una superficie coperta di circa 1400 metri quadrati, completa di spogliatoi e servizi, il nuovo impianto sportivo polivalente destinato al polo di istruzione superiore Peano-Gramsci-Saffi. La nuova palestra sarà già fruibile da gennaio 2026. La struttura sarà inoltre completata da un'area a verde di circa 4500 metri quadrati nella quale è previsto l'ampliamento del parcheggio esistente. Stamani si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'assessora allo sport ed alle politiche giovanili di Palazzo Vecchio Letizia Perini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - nuova
Firenze, Andreina Contessa nuova direttrice di Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello
Un numero familiare, una telefonata inquietante. Nuova ombra criminale su Firenze
Il mostro: arriva in autunno su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima dedicata al Mostro di Firenze
Firenze. Una nuova palestra per i 3000 studenti del grande polo scolastico di San Salvi a Firenze, che comprende gli istituti Peano Gramsci e Saffi. Con 200 posti sugli spalti, spogliatoi, parcheggi, servizi e massimo impiego di rinnovabili sarà un punto di riferi - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze una nuova palestra nel polo scolastico di San Salvi - La struttura sarà inoltre completata da un'area a verde di circa 4500 metri quadrati nella quale è previsto l'ampliamento del parcheggio ... Segnala lanazione.it
Scuola: pronta a gennaio 2026 la nuova palestra del polo di San Salvi - Sorgerà fra via Andrea del Sarto e via del Mezzetta in un’area di proprietà della Città Metropolitana di Firenze e su una superficie coperta di circa 1. Secondo nove.firenze.it