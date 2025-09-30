A Firenze una nuova palestra nel polo scolastico di San Salvi

Firenze, 29 settembre 2025 - Sorgerà fra via Andrea del Sarto e via del Mezzetta in un'area di proprietà della Città metropolitana di Firenze e su una superficie coperta di circa 1400 metri quadrati, completa di spogliatoi e servizi, il nuovo impianto sportivo polivalente destinato al polo di istruzione superiore Peano-Gramsci-Saffi. La nuova palestra sarà già fruibile da gennaio 2026. La struttura sarà inoltre completata da un'area a verde di circa 4500 metri quadrati nella quale è previsto l'ampliamento del parcheggio esistente. Stamani si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'assessora allo sport ed alle politiche giovanili di Palazzo Vecchio Letizia Perini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

