Firenze, 29 settembre 2025 - Sorgerà fra via Andrea del Sarto e via del Mezzetta in un'area di proprietà della Città metropolitana di Firenze e su una superficie coperta di circa 1400 metri quadrati, completa di spogliatoi e servizi, il nuovo impianto sportivo polivalente destinato al polo di istruzione superiore Peano-Gramsci-Saffi. La nuova palestra sarà già fruibile da gennaio 2026. La struttura sarà inoltre completata da un'area a verde di circa 4500 metri quadrati nella quale è previsto l'ampliamento del parcheggio esistente. Stamani si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'assessora allo sport ed alle politiche giovanili di Palazzo Vecchio Letizia Perini.

© Lanazione.it - A Firenze una nuova palestra nel polo scolastico di San Salvi