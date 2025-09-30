A Fabriano vince il centrodestra ma a tenere banco sono gli exploit di Forza Italia e della Lista Civica Matteo Ricci
FABRIANO – Risultati quantomai particolari quelli emersi dalle elezioni regionali nel comune di Fabriano e dunque, giocoforza, assai interessanti.Elezioni regionali 2025, Fabriano centrodestraAnzitutto la coalizione più votata è stata quella del centrodestra con il 50,35% dei voti, con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: fabriano - vince
VALDRIGHI, LA ROUTE 50 ALLUNGA LA SUA STRISCIA VINCENTE Bellissimo appuntamento a Fabriano (AN) dove il circuito nazionale Appennino Superbike ha vissuto la sua seconda tappa marchigiana nel giro di una settimana. La Route 50, la prova alle - facebook.com Vai su Facebook