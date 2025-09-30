A Empoli sulle orme del padre Chris figlio di un veterano ripercorre l’itinerario del genitore durante la guerra

Empoli, 30 settembre 2025 – Un lungo viaggio nei “luoghi dei ricordi“ vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale dal padre, Vernon Schuchart, veterano di guerra statunitense scomparso nel 2011 a 86 anni. E’ quello che ha intrapresa Chris Schuchart insieme alla moglie Vivian Torres, che dal Texas hanno raggiunto l’Italia per ripercorrere l’itinerario dal Sud al Nord che seguì il padre soldato nel 1944, a sostegno delle truppe americane in battaglia per la liberazione del nostro Paese dall’esercito nazifascista. Dopo Anzio, l’area del Grossetano e del Senese, gli Schuchart hanno fatto tappa a Empoli, dove Vernon giunse insieme alla novantunesima divisione fanteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

