A che ora Virtus Bologna-Real Madrid oggi Eurole basket 2026 | orario canale tv streaming

Comincia il cammino europeo della Virtus Bologna. I campioni d’Italia in carica ospitano questa sera una delle pretendenti alla vittoria finale, visto che se la vedranno con il Real Madrid. Una sfida dunque decisamente affascinante per la squadra di Ivanovic, reduce dalla rocambolesca sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l’Olimpia. Sarà la partita del ritorno a Bologna di Sergio Scariolo, che per due stagioni è stato allenatore della Virtus, con cui ha conquistato anche l’EuroCup. L’allenatore italiano ha deciso poi di chiudere la sua esperienza da CT della Spagna nell’ultimo Europeo e di dedicarsi così solo al progetto Real Madrid, puntando anche su uno degli italiani più promettenti come Gabriele Procida. 🔗 Leggi su Oasport.it

