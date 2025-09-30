A che ora Virtus Bologna-Real Madrid oggi Eurole basket 2026 | orario canale tv streaming
Comincia il cammino europeo della Virtus Bologna. I campioni d’Italia in carica ospitano questa sera una delle pretendenti alla vittoria finale, visto che se la vedranno con il Real Madrid. Una sfida dunque decisamente affascinante per la squadra di Ivanovic, reduce dalla rocambolesca sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l’Olimpia. Sarà la partita del ritorno a Bologna di Sergio Scariolo, che per due stagioni è stato allenatore della Virtus, con cui ha conquistato anche l’EuroCup. L’allenatore italiano ha deciso poi di chiudere la sua esperienza da CT della Spagna nell’ultimo Europeo e di dedicarsi così solo al progetto Real Madrid, puntando anche su uno degli italiani più promettenti come Gabriele Procida. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: virtus - bologna
Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna
Virtus Bologna, che colpo! Arriva Carsen Edwards dal Bayern
Basket: Virtus Bologna, ecco il colpo Carsen Edwards
Virtus Bologna Giovanili - facebook.com Vai su Facebook
Supercoppa, Edwards trascina la Virtus Bologna ma non basta: in finale ci va l'Olimpia Milano - X Vai su X
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Le grandi squadre continentali iniziano l'arduo percorso che porterà poi alle ... oasport.it scrive
Virtus Bologna – Real Madrid, il pre partita di coach Ivanovic e Alessandro Pajola - Virtus Bologna vs Real Madrid, martedì 30 settembre ore 20. Si legge su basketinside.com