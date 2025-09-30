A che ora Stella Rossa-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario canale tv streaming
Debutto in Eurolega per l’ Olimpia Milano con una trasferta impegnativa! Oggi martedì 30 settembre alle ore 20:00 i meneghini affrontano la Stella Rossa di Belgrado per la prima giornata della stagione 2025-2026 subito con un doppio turno, visto che l’EA7 Emporio Armani rimarrà a Belgrado (Serbia) per sfidare giovedì sera il Partizan di Zeljko Obradovic. Gli uomini di Ettore Messina arrivano al primo match di Eurolega sull’entusiasmo per la Supercoppa Italiana vinta nel weekend davanti al proprio pubblico dopo aver battuto la Germani Brescia (75-90) nell’atto conclusivo con 18 punti di Josh Nebo e la doppia doppia sfiorata dal neo-acquisto Lorenzo Brown (9 punti e 11 assist), insieme a Quinn Ellis decisivo in semifinale contro la Virtus Bologna segnando la tripla che ha portato la sfida poi all’overtime vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: stella - rossa
Lech Poznan-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Stella Rossa-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 19-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pafos FC-Stella Rossa (Qualificazioni Champions League, 26-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Stella Rossa-Olimpia Milano | Al via l'Eurolega: c'è Guduric. Out Lorenzo Brown - X Vai su X
Ci siamo 2' Campionato ? Stella Rossa Vs Fornacette Casarosa Domenica 28 Settembre 15.30 Stadio Osvaldo Martini - Castelfranco #VamosLeoni? - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano subito un esordio durissimo, con la doppia sfida in Serbia, dove Shields e ... Scrive oasport.it
Subito tegola Olimpia Milano. Messina: «Non avremo Lorenzo Brown in queste prime gare» - Domani a Belgrado l'Olimpia Milano sarà ospite della Stella Rossa nella prima gara della nuova stagione europea. Scrive pianetabasket.com