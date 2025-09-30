A che ora Stella Rossa-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario canale tv streaming

Debutto in Eurolega per l’ Olimpia Milano con una trasferta impegnativa! Oggi martedì 30 settembre alle ore 20:00 i meneghini affrontano la Stella Rossa di Belgrado per la prima giornata della stagione 2025-2026 subito con un doppio turno, visto che l’EA7 Emporio Armani rimarrà a Belgrado (Serbia) per sfidare giovedì sera il Partizan di Zeljko Obradovic. Gli uomini di Ettore Messina arrivano al primo match di Eurolega sull’entusiasmo per la Supercoppa Italiana vinta nel weekend davanti al proprio pubblico dopo aver battuto la Germani Brescia (75-90) nell’atto conclusivo con 18 punti di Josh Nebo e la doppia doppia sfiorata dal neo-acquisto Lorenzo Brown (9 punti e 11 assist), insieme a Quinn Ellis decisivo in semifinale contro la Virtus Bologna segnando la tripla che ha portato la sfida poi all’overtime vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

