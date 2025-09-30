A che ora la Finale dell’ATP di Pechino 2025 | orario tv programma streaming
L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 08:00 italiane (le 14:00 locali). Sono queste le indicazioni temporali per seguire la finale dell’ATP500 di Pechino, ultimo atto di un torneo che per presenza e qualità può essere considerato alla stregua di un Masters1000. Uno degli eventi di cartello, dunque, del cosiddetto swing asiatico. Posteriormente agli US Open, ultimo Major dell’annata, l’Asia la sta facendo da padrona e l’appuntamento nella capitale cinese è ormai di grande tradizione. I migliori tennisti spesso rispondono presente proprio per il prestigioso che accompagna questo ATP500, in preparazione poi a quello che sarà un 1000 a tutti gli effetti, ovvero il Masters1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it
