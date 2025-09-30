A che ora Berrettini-Mannarino ATP Shanghai 2025 | orario tv programma streaming
Matteo Berrettini esordirà nel primo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il francese Adrian Mannarino nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ed inizierà al termine del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Alexandre Muller: l’unico precedente tra l’azzurro ed il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno con un triplice 6-4. La sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Adrian Mannarino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
