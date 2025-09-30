Matteo Berrettini esordirà nel primo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il francese Adrian Mannarino nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre, sullo Stadium Court, il campo principale. Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane, ed inizierà al termine del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Alexandre Muller: l’unico precedente tra l’azzurro ed il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno con un triplice 6-4. La sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Adrian Mannarino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming