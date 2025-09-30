A Caivano un Film Atelier diretto da Leonardo Di Costanzo
“Giovani in scena – Caivano Film Atelier” è il nome del nuovo progetto formativo diretto dal regista Leonardo Di Costanzo (Elisa, Ariaferma) e rivolto a 15 giovani aspiranti videomaker (di età compresa tra i 16 e i 26 anni) residenti nella Città di Caivano.L’iniziativa - spiega una nota -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: caivano - film
Cinema, Caivano Film Atelier: parte il progetto di formazione per i giovani con Leonardo Di Costanzo
Pubblicato l'avviso per la selezione dei partecipanti al , il progetto formativo gratuito rivolto a giovani aspiranti film-maker residenti nella Città di Caivano, di età compresa tra i 16 e i 26 anni: un laboratorio di cinema documentario - facebook.com Vai su Facebook
A Caivano un film Atelier diretto da Leonardo Di Costanzo - “Giovani in scena – Caivano Film Atelier” è il nome del nuovo progetto formativo diretto dal regista Leonardo Di Costanzo (Elisa, Ariaferma) e rivolto a 15 ... Segnala napolivillage.com
A Caivano (NA) un film atelier diretto da Leonardo Di Costanzo - Riservato ad aspiranti videomaker under 26 il nuovo progetto formativo diretto dal regista di ‘Elisa’ e ‘Ariaferma’ Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it scrive