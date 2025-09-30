A Caivano blitz alto impatto dopo proiettile a don Patriciello e stese | centinaia di poliziotti e carabinieri

Blitz "alto impatto" al Parco Verde di Caivano questa mattina con centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caivano - blitz

Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

Caivano: Blitz al Parco Verde, Carabinieri arrestano pusher

Caivano, blitz dei Carabinieri: ritrovata un’ape car rubata nel 1998 a Casarano Durante una bonifica nell’area della “stesa” seguita alle minacce a Don Patriciello, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato un’ape car risultata rubata ben 27 anni fa a Cas - facebook.com Vai su Facebook

A Caivano blitz alto impatto dopo proiettile a don Patriciello e stese: centinaia di poliziotti e carabinieri - Blitz "alto impatto" al Parco Verde di Caivano questa mattina con centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri ... fanpage.it scrive

Il video del blitz a Caivano: l'arrivo delle forze dell'ordine per l'operazione ad alto impatto - Dopo la bonifica di ieri da parte dei carabinieri nell'area del Parco Verde, teatro del proiettile consegnato a don Maurizio Patriciello durante la messa, intensificata la presenza delle forze dell'or ... Scrive rainews.it