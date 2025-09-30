A Badia Petroia è tornata la scuola primaria

CITTA’ DI CASTELLO - Dopo otto anni di attesa, a seguito della chiusura per inagibilità del vecchio edificio danneggiato dal terremoto del 2017, i bambini sono tornati ad avere un plesso scolastico moderno, sicuro e all’avanguardia: anche per questo quella di ieri a Badia Petroia è stata una giornata di festa con la rinascita della scuola primaria. La frazione a sud di Città di Castello conta ora sul nuovo edificio, realizzato con un investimento complessivo di 1 milione e 500 mila euro circa, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune (che ha contribuito con oltre 600 mila euro). La scuola è stata completata in meno di tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

