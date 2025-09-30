A 20 anni mi presentavo in spogliatoio con la gonna e mi dicevano che ero gay E se anche lo fossi? | lo sfogo di Bernardeschi

“Sapete quante volte mi hanno detto che sono gay? E se anche lo fossi, che ca**o me ne fregherebbe?”. Federico Bernardeschi senza peli sulla lingua. Il fantasista del Bologna, tornato in Italia dopo un’esperienza in Canada a Montreal, è intervenuto a BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli. Ha parlato di Juventus, della sua carriera, di Ronaldo ma anche del tema omosessualità, che nel calcio sembra essere ancora un tabù. Solo negli ultimi tempi infatti – con Jakub Jankto e Josh Cavallo su tutti – alcuni suoi colleghi sono usciti allo scoperto. “Dodici anni fa, quando avevo 20 anni, mi presentavo nello spogliatoio della Fiorentina con la gonna e me ne hanno dette e scritte di ogni tipo, anche sul giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

