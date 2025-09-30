90 giorni e Capitale italiana della cultura finirà approvata la graduatoria per i progetti d' animazione territoriale

Settembre è finito. A 90 giorni dalla fine del 2025, e con esso di Agrigento Capitale italiana della cultura, è stata approvata ieri la graduatoria definitiva dei progetti ritenuti validi e finanziabili per le iniziative territoriali d'animazione. DOSSIER. Ancora soldi per Agrigento Capitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it