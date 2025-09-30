90 giorni e Capitale italiana della cultura finirà approvata la graduatoria per i progetti d' animazione territoriale
Settembre è finito. A 90 giorni dalla fine del 2025, e con esso di Agrigento Capitale italiana della cultura, è stata approvata ieri la graduatoria definitiva dei progetti ritenuti validi e finanziabili per le iniziative territoriali d'animazione. DOSSIER. Ancora soldi per Agrigento Capitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Roll!Fest: Bracciano capitale del gioco di ruolo per tre giorni
La capitale del fumetto. Due giorni di MonzaCon. Fra manga e cosplayer
Roma resta la Capitale delle voragini: in città quasi uno sprofondamento ogni tre giorni
Pisa per quattro giorni capitale italiana delle neuroscienze - Oltre 700 scienziati dall’Italia e dall’estero si ritroveranno per parlare di funzionamento del cervello per la ventunesima edizione del congresso della Società Italiana di Neuroscienze. Lo riporta lanazione.it