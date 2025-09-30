70 anni di carriera! - Bruno Canino – Antonio Ballista due pianoforti

70 ANNI DI CARRIERA!BRUNO CANINO – ANTONIO BALLISTA, due pianofortiMusiche di Mozart, Schubert, Ravel, Milhaud Settant’anni fa Antonio Ballista e Bruno Canino si incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe di pianoforte e, spinti da voracità musicale pari solo alla loro curiosità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

