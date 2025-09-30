50 Giorni di Cinema a Firenze al via l' edizione 2025

Si rinnova l’appuntamento con la grande stagione autunnale dei festival internazionali, la “50 Giorni di Cinema a Firenze”, che si terrà dal 7 ottobre all’11 dicembre, al cinema La Compagnia di Firenze e in altre sale e luoghi della cultura cittadini.La “50 Giorni di Cinema a Firenze”, ideata e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it