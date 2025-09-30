Hanno il loro fascino le nonnine con i capelli violacei: il fenomeno, quasi stereotipato, accade perché sui capelli grigi si esagera con il cosiddetto “ shampoo viola ”, che è un detergente consigliato per chi ha perso la pigmentazione naturale con il tempo. Ma non c’è solo questo fenomeno da prendere in considerazione: i capelli grigi richiedono molte cure, e lo shampoo viola va anche bene, ma solo una volta a settimana. Così Vogue ha ascoltato diversi esperti sul campo, che hanno puntato l’attenzione sulla differenza tra capelli grigi e colorazione con pigmentazione naturale: le diversità sono tante in termini di densità, lucentezza e funzionamento delle ghiandole sebacee, per cui in effetti alcuni consigli possono tornare utili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 5 consigli per la cura del capelli grigi