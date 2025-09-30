4mila bambini amputati Mancano cibo acqua e cure | il medico di Emergency racconta l’infanzia a Gaza
“Nessun bambino dovrebbe mai vedere, né tantomeno subire, tutto questo”. Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza: è l’infanzia dei bambini di Gaza. La testimonianza video di Giorgio Monti, il coordinatore medico di Emergency che in questo momento sta lavorando nella Striscia di Gaza, nella clinica a Khan Younis nel sud. Secondo le stime dell’Onu sono almeno 453mila gli sfollati palestinesi da quando Israele ha lanciato la nuova operazione militare nel nord, a Gaza City. Emergency ha avviato la sottoscrizione Ora! per fermare il massacro a Gaza. Si può aderire a questo link Tutti i progetti di Emergency in Italia e nel mondo L'articolo “4mila bambini amputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: 4mila - bambini
Letti i nomi di 4mila bambini uccisi a Gaza
EMERGENCY. . “Nessun bambino dovrebbe mai vedere, né tantomeno subire, tutto questo.” Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza... Questa è l’infanzia negata dei bambini di Gaza. La testimonianza di Giorgio Monti, nostro coor - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Senaldi–Mannocchi: “A Gaza tutti terroristi?” – “No, 63mila morti e bambini amputati senza anestesia lo dimostrano” - Acceso confronto televisivo tra Pietro Senaldi, vicedirettore di Libero, e la giornalista Francesca Mannocchi, sul tema della guerra a Gaza e delle conseguenze del conflitto. Riporta la7.it