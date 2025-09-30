4mila bambini amputati Mancano cibo acqua e cure | il medico di Emergency racconta l’infanzia a Gaza

“Nessun bambino dovrebbe mai vedere, né tantomeno subire, tutto questo”. Senza cibo, acqua pulita, cure adeguate, istruzione, gioco, sicurezza: è l’infanzia dei bambini di Gaza. La testimonianza video di Giorgio Monti, il coordinatore medico di Emergency che in questo momento sta lavorando nella Striscia di Gaza, nella clinica a Khan Younis nel sud. Secondo le stime dell’Onu sono almeno 453mila gli sfollati palestinesi da quando Israele ha lanciato la nuova operazione militare nel nord, a Gaza City. Emergency ha avviato la sottoscrizione Ora! per fermare il massacro a Gaza. Si può aderire a questo link Tutti i progetti di Emergency in Italia e nel mondo L'articolo “4mila bambini amputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

