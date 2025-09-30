45enne arrestato con pistola cocaina e machete | blitz dei carabinieri

Un normale turno di lavoro si è trasformato in un episodio da cronaca nera. Nella serata di domenica 28 settembre, un’addetta di un supermercato di via Arno, a Bologna, ha segnalato la presenza di un uomo che portava alla cintura una probabile arma da taglio.Immediato l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Pistola sotto il materasso e machete alla cintura, 45enne arrestato a Bologna - Un 45enne è stato arrestato a Bologna: aveva un machete alla cintura, cocaina e una pistola calibro 7,65 nascosta sotto al materasso.

Giarre, sequestrati quasi un chilo di cocaina nella lavatrice: 45enne arrestato dai Carabinieri - GIARRE – I Carabinieri della Stazione di Giarre, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia, hanno arrestato un 45enne del posto, già noto alle ...

