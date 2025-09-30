40 anni di cooperazione per il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena grande festa al San Giacomo

600 lavoratori, 300 volontari, ogni giorno oltre 5 mila beneficiari. Sono i numeri sviluppati in 40 anni di cooperazione del Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena che per celebrare questo importante traguardo promuove un grande evento pubblico che si terrà venerdì 3 ottobre al San Giacomo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

