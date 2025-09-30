4 di Sera Romeo spegne Cento con due parole | Iniziamo così
Scontro tra Paolo Cento e Massimiliano Romeo a 4 di Sera. Il tema centrale è quello della Flotilla. E così Romeo prova a spiegare quali sono le ragioni per cui la spedizione gretina farebbe bene a fermarsi: "È dai responsabili pensare di andare avanti, pensare di forzare il blocco navale che comunque ci sarà, che le acque siano palestinesi, israeliane, gli israeliani li fermeranno, con rischio di creare un incidente che può alimentare e radicalizzare uno scontro in un momento in cui.". Poi Romeo si rivolge a Cento:"Mi scusi, non l'ho interrotta, mi scusi.". E lui replica: "No, no, non iniziamo così, eh". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sera - romeo
