3BMeteo | Freddo fuori stagione in arrivo neve in montagna

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’attuale fase stabile e soleggiata sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì”. Lo comunica in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. L’alta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 3bmeteo - freddo

Clima impazzito, ondata di freddo in arrivo: ecco cosa succederà nei prossimi giorni - Un’ondata di freddo fuori stagione è pronta a investire l’Italia, portando con sé un brusco calo delle temperature e nevicate precoci in montagna. Secondo giornalelavoce.it

3bmeteo freddo fuori stagioneMeteo domani: freddo FUORI STAGIONE, ecco fino a quando durerà - Siamo in una fase meteo dove non si parlerà più soltanto di maltempo, ma di un vero e proprio stravolgimento, che ... Si legge su meteogiornale.it

Cerca Video su questo argomento: 3bmeteo Freddo Fuori Stagione