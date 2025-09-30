35mm Film Festival | ecco i vincitori della seconda edizione del concorso cinematografico milanese

Ecco i vincitori del la seconda edizione del 35mm Film Festival nato dal desiderio di due giovani registi, Jean Carlos Gonzalez Flores e Riccardo Chiarini, di condividere l’amore per cinema e dare voce e spazio al talento, con un’occasione di confronto tra artisti, giovani esordienti e appassionati di cinema. 16 le opere selezionate provenienti da tutto il mondo. Opere originali che esplorano vari generi e raccontano la realtà con linguaggi nuovi che fanno davvero sperare nel cinema del futuro. I Premiati Miglior cortometraggio di Finzione TAMAGO Regia di Orso, Peter e Benjamin Miyakawa. Miglior cortometraggio documentaristico GIOJA22 Regia di Stefano de Felici. 🔗 Leggi su Tpi.it

