30enne fermato e arrestato a Thiene per traffico di droga | cosa è emerso dalla perquisizione domiciliare

Un 30enne è stato arrestato a Thiene per spaccio: sequestrati 77 grammi di cocaina e 1000 euro. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 30enne fermato e arrestato a Thiene per traffico di droga: cosa è emerso dalla perquisizione domiciliare

