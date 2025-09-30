2XKO | l’Early Access parte il 7 ottobre annunciato il programma competitivo First Impact
Riot Games ha annunciato che 2XKO, il suo picchiaduro 2v2 ambientato nell’universo di League of Legends e Arcane, entrerà in Early Access mondiale il 7 ottobre 2025 su PC. L’accesso sarà aperto a tutti, senza inviti, e segnerà l’inizio della Season 0 insieme al debutto del 10° campione giocabile. Tutti i progressi ottenuti in questa fase — campioni, skin e premi — saranno permanenti. Guardando al futuro, Riot ha confermato che il 2026 porterà cinque stagioni, ciascuna con un nuovo campione e contenuti inediti per ampliare il roster e le modalità di gioco. Contestualmente all’Early Access prende vita anche First Impact, il programma competitivo ufficiale che supporterà 22 tornei community-led in America, Europa e Asia entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
