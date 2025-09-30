150 palestinesi in Italia da Gaza studenti e pazienti con accompagnatori 3 aerei C-130 atterrati a Ciampino Galatina e Verona
Si tratta di un'operazione che ha raccolto diverse critiche in quanto c'è chi ritiene che molti di questi palestinesi in un futuro prossimo possano legittimamente ritenere l'Italia responsabile del loro sfollamento e compiere alcuni atti criminosi.
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Guerra Gaza, Schlein: "Governo di Netanyahu vuole eliminare i palestinesi, Italia non sia complice" – Il video
Inbal Natan Gabay (portavoce ambasciata Israele in Italia): “Vogliamo anche noi un futuro migliore per Israele e Gaza, ma i palestinesi devono liberarsi di Hamas”
Oltre 150 palestinesi in Italia, cure, borse di studio e nuove flotte: così l’Italia è al fianco della popolazione di Gaza - Si moltiplicano nel nostro Paese le iniziative a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza: tutti i dettagli. Riporta notizie.com
