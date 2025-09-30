150 palestinesi in Italia da Gaza studenti e pazienti con accompagnatori 3 aerei C-130 atterrati a Ciampino Galatina e Verona

Si tratta di un'operazione che ha raccolto diverse critiche in quanto c'è chi ritiene che molti di questi palestinesi in un futuro prossimo possano legittimamente ritenere l'Italia responsabile del loro sfollamento e compiere alcuni atti criminosi. 150 palestinesi da Gaza in Italia, principal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

