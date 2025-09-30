100 Ore di Astronomia | INAF e Rete NOC Italia aprono le porte all’Universo

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in stretta collaborazione con la rete NOC (National Outreach Coordinator) Italia dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU), si prepara a celebrare le "100 Ore di Astronomia". L'iniziativa, promossa dall'Office for Astronomy Outreach (OAO) della IAU e quest'anno in partnership con l'International Planetarium Society (IPS) per il centenario dei planetari, promette . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: astronomia - inaf

Astronomia, nuova scoperta dell’Inaf sull’evoluzione delle stelle

100 ore astronomia inaf100 Ore di Astronomia: INAF e Rete NOC Italia aprono le porte all'Universo - Dal 2 al 5 ottobre 2025, un ricco programma di eventi diffusi celebra l'astronomia, dagli esopianeti alla Luna, con osservazioni, conferenze e realtà virtuale ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 100 Ore Astronomia Inaf