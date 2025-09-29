Zvanì l' intervista a Giuseppe Piccioni | Vi racconto il mio Pascoli | pacifista attuale e profondamente umano

Arriva nelle nostre sale il 2 ottobre, distribuito da Academy Two, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, che sceglie di narrare un Pascoli lontano dal poeta lacrimoso che ci hanno insegnato a conoscere. Ne abbiamo parlato con il regista Giuseppe Piccioni, che ha voluto come protagonista del film Federico Cesari. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Zvanì, l'intervista a Giuseppe Piccioni: Vi racconto il mio Pascoli: pacifista, attuale e profondamente umano

In questa notizia si parla di: zvan - intervista

Zvanì: Federico Cesari e Benedetta Porcaroli raccontano un Pascoli inedito - Il romanzo famigliare del giovane Pascoli, il nuovo film di Giuseppe Piccioni che racconta la vita privata del poeta ... Da msn.com

Piccioni: “Il viaggio del giovane Pascoli tra miseria e ideali” - Zvanì, la bella malinconia di Federico Cesari è al servizio del giovane Pascoli — infelice e luminoso, diviso tra il mondo e un rifugio intimo — nel film tv scritto da Sandro Petraglia e diretto da ... Secondo repubblica.it