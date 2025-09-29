Zurich inaugura la nuova sede di Milano a Casa Oldrati e apre una mostra fotografica

Lo storico edificio Casa Oldrati di via Santa Margherita a Milano diventa il nuovo volto di Zurich Italia e Zurich Bank. Le società hanno inaugurato la nuova sede che si sviluppa su un'area di 6.200 metri quadri su cinque piani, dove l'obiettivo è unire a doppio filo eredità storica e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Zurich, inaugurata la nuova sede nel cuore di Milano con un tributo all’arte di Gian Paolo Barbieri - Ruggiu (Zurich Bank): "Con questa apertura la banca rafforza la propria presenza a Milano, principale centro finanziario del Paese" ... Riporta affaritaliani.it

Zurich Italia inaugura la nuova sede nel cuore di Milano - Nel distretto finanziario, in via Santa Margherita, uno spazio dedicato alle due anime del gruppo in Italia per la protezione assicurativa e patrimoniale ... Scrive milanofinanza.it

