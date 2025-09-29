Zukke' e al Ke' e Beach | a Pontecagnano la spiaggia si vive anche d' autunno

Salernotoday.it | 29 set 2025

Chi ha detto che la spiaggia finisce con l'estate? A Pontecagnano Faiano, il Ke'e Beach sfida il calendario e trasforma la sabbia in un grande villaggio d'autunno. Ha preso il via lo scorso weekend la seconda edizione di "Zukke’e", l'evento che animerà tutti i sabati e le domeniche fino al 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

